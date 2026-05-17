Нов ултиматум от Тръмп към Техеран

Американският президент Доналд Тръмп отправи ново остро предупреждение към Иран и заяви, че Техеран ще понесе "много тежки последици", ако преговорите между двете страни се провалят. Изявлението идва на фона на растящо напрежение около Ормузкия проток, където Иран подготвя нов механизъм за контрол на корабоплаването.

Междувременно кризата в Близкия изток продължава да се разширява заради размяната на удари между Израел и "Хизбула", както и новите политически сблъсъци около войната в Газа.

В телефонно интервю за френска телевизия Тръмп заяви, че не знае дали Иран е готов на компромис, но предупреди, че отказът от ново споразумение с Вашингтон ще създаде сериозни проблеми за иранските власти.

Американският президент не уточни какви конкретни мерки могат да последват при провал на преговорите, но думите му бяха възприети като поредна твърда заплаха към Техеран.

Иран готви нов контрол над Ормузкия проток

Паралелно с изявлението на Тръмп иранските власти обявиха, че подготвят нова регулация за корабоплаването през Ормузкия проток - един от най-важните морски маршрути за световните петролни доставки.

Председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи заяви, че скоро ще бъде представен механизъм за управление на трафика по определен маршрут.

По думите му новите правила ще важат само за търговски кораби и за държави, които поддържат сътрудничество с Техеран.

Иранската държавна телевизия съобщи още, че европейски страни вече водят преговори с иранските власти, за да получат разрешение за преминаване през блокирания морски коридор.

Нов взрив на напрежение в региона

На този фон продължава и размяната на удари между Израел и ливанската групировка "Хизбула", въпреки постигнатото по-рано споразумение за 45-дневно удължаване на примирието.

Ситуацията в региона остава крайно напрегната, а международните опасения от по-широк конфликт продължават да растат.

Скандал и около "Евровизия"

Политическото напрежение около войната в Газа достигна и до музикалния конкурс "Евровизия". Испанският премиер Педро Санчес защити решението на Мадрид да бойкотира конкурса заради участието на Израел. „Пред лицето на незаконната война и геноцида в Газа, мълчанието не е решение“, заяви Санчес.

Преди финала във Виена австрийската полиция арестува 14 души заради участие в нерегламентирана пропалестинска демонстрация. Според властите задържаните са протестирали срещу участието на Израел и са нарушили забраната за покриване на лицето по време на проявата.

