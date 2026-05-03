Тръмп с нов ход за Иран, разкри какво очаква

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но ясно показа съмнения, че то може да доведе до реално споразумение. Коментарът дойде преди качването му на борда на президентския самолет Еър Форс 1, като той подчерта, че очаква пълната и точна формулировка на документа.

Междувременно напрежението остава високо, а възможността за нови удари не е изключена. Пазарите и геополитическите играчи следят внимателно развитието около Ормузкия проток - ключова артерия за световната енергийна търговия.

Скептицизъм и остри думи от Вашингтон

Малко след разговора си с репортери Тръмп публикува позиция в социалните мрежи, в която постави под съмнение стойността на иранската оферта. „Не може да си представя, че то би било приемливо, защото те още не са платили достатъчно висока цена за онова, което причиниха на човечеството и на света през последните 47 години“, написа той, сигнализирайки твърда линия спрямо Техеран.

В изказването му ясно се очертава стратегия на натиск, при която всяка стъпка към споразумение ще бъде обвързана с конкретни отстъпки от страна на Иран.

Военният вариант остава на масата

Попитан дали САЩ могат да подновят ударите срещу Иран, американският президент не даде категоричен отговор, но остави вратата отворена. „Не искам да казвам това... Ако те се държат зле, ако направят нещо лошо, ще видим. Но е възможно това да се случи“, заяви той, цитиран от Ройтерс.

Изказването се възприема като предупреждение, че дипломатическият процес върви паралелно с готовност за военен натиск.

Иран отвръща с план от 14 точки

Според полуофициалните агенции Тасним и Фарс, Иран е изпратил предложение от 14 точки чрез Пакистан, което идва като отговор на американски план от 9 точки. Исламабад вече играе ролята на посредник, след като бе домакин на предишни преговори между Техеран и Вашингтон.

Дипломатическата размяна на предложения показва, че каналите за диалог остават отворени, въпреки острия тон от двете страни.

Крехко примирие и висок енергиен залог

По-рано тази седмица Тръмп отхвърли друго иранско предложение, но разговорите не са прекратени. Триседмичното примирие към момента изглежда се спазва, макар и без гаранции за дългосрочна стабилност.

Паралелно с това американският президент представи план за отваряне на Ормузкия проток - стратегическа точка, през която преминава около една пета от световната търговия с петрол и природен газ. Всеки сигнал за напрежение в района има потенциал да разклати глобалните енергийни пазари.

