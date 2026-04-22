Тръмп спрял екзекуциите на 8 жени в Иран

Тръмп обяви, че спрял екзекуции в Иран.

Президентът на Доналд Тръмп заяви, че Иран е спрял предполагаеми планове за екзекуцията на осем жени, арестувани заради антиправителствени протести, след негов призив за освобождаването им като жест в подкрепа на мирни преговори.

„Много ценя, че Иран и неговото ръководство уважиха молбата ми като президент на Съединените щати и прекратиха планираната екзекуция“, заяви той.

От Техеран отрекоха да е имало подобни намерения, предаде БГНЕС.

На 21 април Тръмп отправи публичен апел за освобождаването на жени, за които твърди, че са заплашени от смъртно наказание, определяйки това като „много добър старт за преговорите“ между двете страни. По информация на Франс прес, цитирана от БТА, твърденията са били незабавно отхвърлени от иранските власти, а към момента няма независимо потвърждение нито за заплахите, нито за самоличността на жените.

„Към иранските лидери, които скоро ще преговарят с моите представители: бих бил много благодарен за освобождаването на тези жени. Моля ви, не им причинявайте зло! Това би било много добър старт за преговорите!!!“, написа Тръмп в своята социална мрежа Truth Social.

Публикацията му е придружена от изображения на осем неидентифицирани жени, разпространени първоначално от активиста Еял Якоби, с твърдението, че „Ислямска република Иран се готви да обеси осем жени“.

