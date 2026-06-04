Тръмп: Примирието остава при едно условие

Американският президент Доналд Тръмп е заявил пред свои съветници, че няма намерение да прекратява примирието с Иран, освен ако при ирански атаки не бъдат убити американски военнослужещи, съобщава Wall Street Journal, позовавайки се на представители на администрацията.

Според изданието нежеланието на Тръмп да разпали отново конфликта подсказва, че той е готов да понесе по-малки сблъсъци в продължение на седмици или дори месеци, ако това ще предотврати по-мащабна война в Близкия изток, съобщава анадолската агенция.

През последните дни напрежението между САЩ и Иран отново се изостри. Техеран изстреля ракети и дронове срещу американски военни обекти в региона, както и срещу международното летище в Кувейт, при което бе съобщено за жертва.

Допълнително напрежение предизвиква и спорът около контрола върху Ормузкия проток, който доведе до сериозни сътресения на енергийните пазари и международното корабоплаване.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио определи последните удари като отбранителни действия, а не като връщане към пълномащабен конфликт.

Въпреки това продължаващите атаки засилват натиска върху Тръмп и поставят под въпрос дългосрочната устойчивост на примирието, твърдят наблюдатели.

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