Путин в разговор с Тръмп. Готов е на примирие, но иска
Русия вече контролира една пета от Украйна, включително около три четвърти от Донецка област
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Русия вече контролира една пета от Украйна, включително около три четвърти от Донецка област
В края на миналия месец Доналд Тръмп заяви, че е постигнато споразумение за пълното разоръжаване на „Хамас“ и останалите въоръжени групировки в ивицат...
Пхенян засега мълчи, а само ден след знаковата реч напрежението по границата отново се покачи
60-дневното примирие изтича на 17 август
Специалният пратеник Ханс Грундберг предупреди за най-големия риск от мащабен конфликт
Надява се Иран и САЩ да сложат край на кризата
Групировката хич няма намерение да се разоържава
Не искам да имам нищо общо с тях, те са болни хора, заяви американският президент
Предложението за примирие идва след спорни твърдения на Москва за превземането на важен възел от украинската отбрана
Корабите могат да минават свободно
Официалната церемония по сключването на споразумението ще бъде в петък
Макрон, Мерц и Лагард приветстваха историческия пробив между САЩ и Иран
Споразумението има потенциала да сложи край на десетилетия нестабилност и да отвори нова ера на просперитет
Президентът ги призовава преговарят отново
Той очаква сделка от тях
Според информация на Wall Street Journal президентът на САЩ е готов да търпи ограничени атаки, за да избегне мащабна война в Близкия изток
САЩ посредничат за нови мерки за сигурност, пилотни зони под ливански контрол и преговори от 22 юни
Белият дом постави ядрените оръжия и Ормузкия проток като червени линии, а Техеран говори за близка, но още неодобрена сделка
Принципното споразумение предвижда още 60 дни прекратяване на огъня и начало на преговори за иранската ядрена програма
Засега не е ясно как новите удари ще се отразят на евентуално мирно споразумение