Тръмп решава до часове дали да удължи примирието с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че скоро ще вземе решение по предложението за удължаване на примирието с Иран, докато Вашингтон и Техеран все още спорят по условията, които стоят в сърцето на кризата. Според Ройтерс и Асошиейтед прес обсъжданата договореност трябва да продължи с 60 дни примирието, постигнато през април, за да се даде време за преговори за окончателен край на войната.

В Белия дом беше свикана среща в Ситуационната зала, продължила около два часа, но не беше съобщено дали президентът вече е взел решение. На този фон петролът поевтиня, а борсовите индекси се повишиха заради очакванията, че сделката може да намали напрежението около Ормузкия проток.

В Ситуационната зала

Тръмп заяви в петък сутринта американско време, че в Ситуационната зала на Белия дом ще се проведе среща за „окончателно решение" по споразумението.

Предложението предвижда 60-дневно удължаване на примирието, договорено през април. Целта е преговарящите да получат допълнително време, за да изработят формула за окончателно прекратяване на войната.

Белият дом обаче даде да се разбере, че Вашингтон няма да приеме споразумение на всяка цена. Представител на администрацията заяви, че Тръмп ще подпише само сделка, която е добра за Америка и не преминава неговите червени линии.

Ядрената - най-твърдата червена линия

Най-важното условие на Вашингтон остава Иран да не получи възможност да притежава ядрено оръжие. Това беше подчертано от Белия дом и повторено от самия Тръмп в публикация в социалната му мрежа Трут соушъл.

„Президентът Тръмп ще сключи споразумение само ако то е добро за Америка и не прекрачва неговите червени линии. Иран никога не трябва да притежава ядрено оръжие“, заяви представителят на Белия дом, цитиран от Ройтерс.

По-рано Тръмп написа, че Иран трябва да се съгласи никога да не притежава ядрено оръжие или бомба. Това условие обаче остава една от спорните точки, тъй като иранската страна дава сигнали, че потенциалната договореност не включва ядрени въпроси.

Ормузкият проток - вторият голям залог

Второто ключово условие, поставено от Тръмп, е незабавното отваряне на Ормузкия проток. Американският президент настоя преминаването да бъде свободно, без такси и без ограничения за движението в двете посоки.

„Ормузкият проток трябва да бъде незабавно отворен, без такси и за неограничен трафик в двете посоки“, написа Тръмп в Трут соушъл.

Техеран обаче не приема този въпрос да се решава едностранно от Вашингтон. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви пред държавната телевизия, че решенията за управлението на Ормузкия проток трябва да се вземат от Иран и Оман.

Техеран говори за близка сделка, но…

Високопоставен ирански източник заяви пред Ройтерс, че споразумението е близо, но все още не е одобрено. Същият сигнал показва, че преговорите са напреднали, но окончателното съгласие не е постигнато.

Иранската полуофициална агенция Фарс цитира ирански източници, според които коментарите на Тръмп са „опит да се представи изфабрикувана победа“. Така Техеран се опитва да отхвърли внушението, че евентуалната сделка ще бъде резултат от едностранен американски натиск.

Според високопоставен ирански източник, пожелал анонимност, потенциалната договореност не обхваща ядрени въпроси. Това рязко се разминава със заявените червени линии на Белия дом и показва, че най-тежките политически теми все още не са изчистени.

Замразени активи и блокада на ирански кораби

Фарс съобщи още, че Ормузкият проток ще бъде отворен при условията на Техеран, след като САЩ вдигнат блокадата срещу ирански кораби. Това поставя темата за морския трафик в пряка връзка със санкционния и военнополитически натиск върху Иран.

Според информацията на иранската агенция споразумението ще доведе и до деблокиране на 12 млрд. долара замразени ирански активи. Този елемент би бил значителен финансов пробив за Техеран, но засега няма официално потвърждение от американска страна за такъв ангажимент.

Разминаването между двете страни остава съществено. Вашингтон говори за ядрени гаранции и свободен Ормузки проток, докато Техеран поставя акцент върху свои условия, освобождаване на активи и премахване на ограничения срещу иранските кораби.

Пазарите реагираха преди политическото решение

Новината за възможна договореност веднага се отрази на финансовите пазари. Според Ройтерс цените на петрола спаднаха в петък, а борсовите индекси се повишиха, след като инвеститорите отчетоха шанса за временно успокояване на напрежението.

Пазарната реакция показва колко чувствителна остава световната икономика към всяко развитие около Иран и Ормузкия проток. През този маршрут минава значителна част от глобалната търговия с петрол, а всяко затруднение в движението на танкери може бързо да се прехвърли върху цените на горивата, инфлацията и очакванията за растеж.

Засега обаче политическото решение остава в ръцете на Тръмп. Белият дом не е обявил окончателен резултат от срещата, Иран говори за близка, но неодобрена договореност, а двете страни продължават да разчитат условията по различен начин.

Примирие на ръба на нови условия

Предложеното 60-дневно удължаване на примирието може да даде време за по-широка договореност, но може и само да отложи сблъсъка по най-трудните въпроси. Ядрената програма, Ормузкият проток, блокадата срещу ирански кораби и замразените активи остават теми, по които всяка страна защитава своята позиция.

Затова предстоящото решение на Тръмп ще бъде следено не само във Вашингтон и Техеран, но и от петролните пазари, европейските правителства и всички държави, зависими от стабилността на доставките през Близкия изток. Сделката може да донесе кратко облекчение, но само ако бъде приета от двете страни като достатъчно изгодна, за да задържи примирието живо.

