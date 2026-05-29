Иран взе решението за аятолах Хаменей

Иранските власти подготвят тържествено държавно погребение на убития върховен лидер аятолах Али Хаменей, съобщи държавната телевизия в петък. Церемонията беше отлагана продължително заради войната между ислямската република, Съединените щати и Израел.

Хаменей, който ръководеше ислямската република повече от три десетилетия, беше убит при първата вълна от американско-израелски удари на 28 февруари. Синът и наследник на Хаменей - Моджтаба Хаменей, също беше ранен при атаките и не е виждан публично, откакто встъпи в длъжност. През април беше организирано събитие в памет на върховния лидер, но официалното държавно погребение не можа да се проведе заради войната, пише БГНЕС.

„Формиран е специален щаб за подготовка на церемонията по погребението и различни агенции в момента планират и правят необходимите приготовления“, съобщи държавната телевизия, цитирайки Мохсен Махмуди, ръководител на Техеранския координационен съвет за ислямска пропаганда. Точната дата все още не е обявена, но се очаква „масово присъствие“ на гражданите.

Въпреки че примирието до голяма степен се спазва от влизането си в сила през април, постигането на окончателно споразумение за прекратяване на конфликта остава трудно.





