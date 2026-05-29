Разкриха кой е написал Библията. Този отговор ще ви смая!

Изкуствен интелект е помогнал на световен екип от учени да открие скрити езикови модели в библейски текстове и да получи нови данни за тяхното авторство. Проучването, публикувано през 2025 г. след повече от десетилетие работа, съчетава статистическо моделиране, лингвистичен анализ и алгоритми за обработка на древни ръкописи.

Изследването е ръководено от доцента по математика Шира Файгенбаум-Головин в сътрудничество с историци, археолози и лингвисти. Фокусът е върху първите книги на еврейската Библия, чиито текстове са били редактирани и пренаписвани многократно през вековете.

Точно тези многобройни редакции правят традиционния анализ особено труден. Затова учените са обучили изкуствения интелект да разпознава устойчиви езикови модели дори във фрагментирани пасажи, където човешката преценка може да бъде затруднена от липсващ или променен контекст.

Моделът е приложен върху различни части от библейските текстове, включително книгите Левит и Второзаконие, както и историческите книги Исус Навин, Съдии, Самуил и Царе. Целта е била да се установи дали в тях могат да се открият различими стилове на писане и редактиране.

Три стила на писане

Анализът е посочил три отделни стила на писане. Според резултатите Второзаконие и историческите книги имат повече общи езикови характеристики помежду си, отколкото със смятаните за жречески текстове.

Това съвпада с част от досегашните наблюдения на библейските учени, но добавя нов инструмент за проверка на подобни хипотези. В 84% от случаите заключенията на изкуствения интелект са съвпаднали с оценките на специалистите, което според изследователите показва, че методът може да бъде надеждна помощ при анализ на сложни древни текстове.

Нов инструмент за древни документи

Учените смятат, че този подход може да има значение далеч отвъд библейските изследвания. Изкуственият интелект би могъл да се използва при проверка на автентичността на древни документи, при сравняване на различни ръкописни традиции и при откриване на редакторски пластове в исторически текстове.

Сред възможните приложения са археологията, историята и криминалистиката. Според екипа подобни модели могат да помогнат и при анализа на други важни древни източници, включително свитъците от Мъртво море.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com