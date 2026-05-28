Най-сетне! КЗП разкри кражбите на ВиК от всеки дом

Комисията за защита на потребителите (КЗП) взриви общественото пространство с разкритието на брутална нелоялна търговска практика, прилагана от ВиК оператора на територията на София. Държавният орган се самосезира след поредица от проверки в ключови сектори. Резултатите от инспекцията в столицата са шокиращи – софиянци са плащали огромни суми за вода, която никога не са консумирали!

Проверката на КЗП е счупила кода на измамната схема. Тя е показала как точно се формира т.нар. „общо потребление“ в блоковете и кооперациите с етажна собственост. Оказва се, че монополистът масово е прескачал проверките на индивидуалните водомери. Към началото на 2026 година десетки апартаменти са оставени без реален отчет за повече от три месеца. При огромна част от тях проверката е била спестена за период над половин година!

Жестокият удар

От пресцентъра на КЗП са категорични: формирането на общото потребление в сградите трябва да почива единствено на реални и навременни отчети. Когато ВиК операторът не си върши работата на терен, рискът от грешно разпределение на разходите става огромен. Така хиляди изрядни потребители биват брутално ощетени и принудени да плащат космически суми заради схемите или мързела на монополиста.

Спрямо дружеството вече се подготвят свирепи финансови удари. При всяко следващо установяване на тази нелоялна практика, нарушителят ще бъде санкциониран с до 25 000 евро за всяко отделно нарушение! От КЗП обявиха, че започват безмилостен и засилен контрол над доставчиците на обществени услуги в страната, за да сложат край на този невиждан обир на гърба на българския данъкоплатец.

