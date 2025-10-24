„Такса водомер“ влиза в сметките. Ще плащаме дори без да ползваме вода

Българите може скоро да плащат сметките си за вода по нов модел, при който част от цената ще е фиксирана, дори когато няма реално потребление. Така наречената „такса водомер“ предвижда въвеждането на постоянен компонент за достъп до водоснабдителната система – промяна, която вече предизвика сериозен обществен дебат и остри реакции сред гражданите и експертите.

Какво представлява „такса водомер“

Законопроектът, приет на първо четене, предвижда разделяне на сметките на два компонента – постоянен, който ще покрива достъпа и поддръжката на мрежата, и променлив, определян от реалното потребление.

Председателят на Българската асоциация по водите Иван Иванов заяви пред Нова телевизия, че „не става дума за нова такса, а за реалистично ценообразуване, което да покрива разходите на ВиК операторите“. Той подчерта, че системата има постоянни разходи – за налягане, поддръжка и пречистване – дори когато не се ползва вода.

По примерни изчисления, ако досегашната сметка е 100 лева, около 20 ще бъдат постоянна част, а останалите 80 – според изразходваното количество. Иванов уточни, че тежестта ще се пренесе и върху собствениците на втори имоти и ваканционни жилища, които ще плащат базова сума за достъп до мрежата.

Ще поскъпне ли водата и кой печели

Според Иванов новата формула няма да увеличи цената на водата, а напротив – кубичният метър може да поевтинее с 20-30 процента, тъй като разходите ще се разпределят по-равномерно. Въпреки това експертът призна, че липсата на ясен механизъм за компенсации при липса на водоснабдяване може да доведе до напрежение, особено в райони с хроничен воден режим.

Новият модел ще се прилага след изработването на наредба, която ще определи точния начин за изчисляване и прилагане на постоянния компонент. Засега обаче такава наредба не съществува, а ВиК операторите предупреждават за възможни затруднения при събирането на плащанията и при изготвянето на бази данни за всички имоти.

Експертите спорят, гражданите негодуват

Споровете по темата продължиха и пред новаНюз. Проф. Петър Калинков от Българската асоциация по водите заяви, че идеята не е нова и целта ѝ е да осигури стабилни приходи за поддръжка на системата. „Таксата трябва да се плаща от всеки потребител за всеки имот, независимо дали консумира вода или не“, подчерта той.

Адвокатът Незрет Бабучев обаче предупреди, че липсва яснота какви точно разходи ще се включват в постоянната част – дали това ще са амортизационни отчисления или разходи за отчитане на водата. По думите му натоварването на хора, които почти не ползват вода, с допълнителни плащания е „несправедливо и неоснователно“.

В анкетите гражданите са разделени – едни виждат в новия модел шанс за по-ефективно управление на ресурса, други се опасяват от поредно оскъпяване на живота. Законопроектът предстои да се разглежда на второ четене, но „таксата водомер“ вече се превърна в една от най-оспорваните реформи на годината.

