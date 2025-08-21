Стотици хиляди българи без вода! Министър извади данните

От нарушено водоснабдяване в момента са засегнати общо 260 868 хиляди души, 16 града и 283 села.

Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на извънредното заседание на Комисията по околната среда и водите в парламента.

За свикването на извънредно заседание на комисията призова във вторник лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Той се обяви за изготвяне и приемане на решение на Народното събрание за незабавно, ефективно и категорично разрешаване на системната криза с водите. Според Пеевски ескалиращият проблем с недостига на питейна вода за хората изисква незабавни и решителни действия от страна на държавата.

Сред основните проблеми за кризата с безводието са подземните водоизточници, основно в малките населени места, посочи Иван Иванов. Той допълни, че Плевен няма изграден повърхностен водоизточник, а се захранва от река, както Троян, Ловеч и околните села.

По думите му

сред причините за проблема с безводието са още компрометираните вътрешни водопроводни мрежи в повечето и малките населени места и нерегламентираното използване на вода.

Проблемите с безводието се пораждат още от климатичните промени и намаленото количествено на валежите, както и от повишеното потребление на питейна вода за питейно-битови нужди, каза министърът.

Иванов обясни, че

тази година благодарение на валежите има по-малко градове на режим от минали години,

но това не означава, че условията ще продължат да бъдат добри.

Има необходимите количества вода в изкуствено изградените водоизточници и там, където водоснабдяването става от язовири, водата е достатъчно, каза още Иванов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com