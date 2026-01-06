Чудни сиренки без месене! Рецептата

Перфектната закуска понякога е най-обикновената. Ето една идея за бързи сиренки без месене!

Необходими продукти:

кисело мляко - 1 ч.ч. цедено или гъсто

бакпулвер - 1 пакетче (10 г)

яйца - 2 бр.

олио - 1/2 ч.ч.

сирене - 130 г.

сол - 1/2 ч.л.

брашно - 1 и 1/2 ч.ч

магданоз - 1 с.л. ситно нарязан Начин на приготвяне:

В купа сипвате млякото, прибавяте бакпулвера и разбърквате на ръка докато сместа шупне. Вземате миксера и постепенно прибавяте яйцата, олиото, солта и брашното (не наведнъж, а на няколко пъти).

Оставяте миксера и посипвате лепкавото тесто с натрошено сирене и накълцан магданоз (може и без него).

Застилате две големи тави с хартия за печене и със супена лъжица сипвате от сместа на различни купчинки. Пекат се сиренките на 180 градуса с включен вентилатор за около 15-17 минути.