ДА! На българската храна

Чудни сиренки без месене! Рецептата

Ето какво ви трябва

Чудни сиренки без месене! Рецептата
06 яну 26 | 7:50
229
Фатме Мустафова

Перфектната закуска понякога е най-обикновената. Ето една идея за бързи сиренки без месене!

Необходими продукти:

  • кисело мляко - 1 ч.ч. цедено или гъсто

  • бакпулвер - 1 пакетче (10 г)

  • яйца - 2 бр.

  • олио - 1/2 ч.ч.

  • сирене - 130 г.

  • сол - 1/2 ч.л.

  • брашно - 1 и 1/2 ч.ч

  • магданоз - 1 с.л. ситно нарязан

    Начин на приготвяне:

  • В купа сипвате млякото, прибавяте бакпулвера и разбърквате на ръка докато сместа шупне. Вземате миксера и постепенно прибавяте яйцата, олиото, солта и брашното (не наведнъж, а на няколко пъти).

  • Оставяте миксера и посипвате лепкавото тесто с натрошено сирене и накълцан магданоз (може и без него).

  • Застилате две големи тави с хартия за печене и със супена лъжица сипвате от сместа на различни купчинки. Пекат се сиренките на 180 градуса с включен вентилатор за около 15-17 минути.

  • След изпичане сиренките бухват в различни форми, но са еднакво вкусни, особено след като са толкова бързи и лесни за приготвяне.

    Източник: Gotvach. bg

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Фатме Мустафова

Още по тема Да! На българската храна
Още от ДА! На българската храна
Коментирай