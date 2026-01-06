Чудни сиренки без месене! Рецептата

Перфектната закуска понякога е най-обикновената. Ето една идея за бързи сиренки без месене!
Необходими продукти:
кисело мляко - 1 ч.ч. цедено или гъсто
бакпулвер - 1 пакетче (10 г)
яйца - 2 бр.
олио - 1/2 ч.ч.
сирене - 130 г.
сол - 1/2 ч.л.
брашно - 1 и 1/2 ч.ч
магданоз - 1 с.л. ситно нарязан
Начин на приготвяне:
В купа сипвате млякото, прибавяте бакпулвера и разбърквате на ръка докато сместа шупне. Вземате миксера и постепенно прибавяте яйцата, олиото, солта и брашното (не наведнъж, а на няколко пъти).
Оставяте миксера и посипвате лепкавото тесто с натрошено сирене и накълцан магданоз (може и без него).
Застилате две големи тави с хартия за печене и със супена лъжица сипвате от сместа на различни купчинки. Пекат се сиренките на 180 градуса с включен вентилатор за около 15-17 минути.
След изпичане сиренките бухват в различни форми, но са еднакво вкусни, особено след като са толкова бързи и лесни за приготвяне.
Източник: Gotvach. bg
