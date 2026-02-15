Пухкави пирожки със сирене - закуска само за 5 евро!

Пухкави пържени пирожки със сирене са идеалният начин да започнете неделя. Мекото тесто, ароматното сирене и златистата хрупкава коричка ги правят любими на малки и големи. Приготвят се лесно с прости продукти само за 5 евро.

Поднесете ги с айрян или кисело мляко.

Продукти (приблизително 5 евро): 500 г брашно - 0.60 цента, 1 пакетче суха мая - 0.50 цента, 1 яйце - 0.20-30 цента, 250 мл прясно мляко или вода – 0.50 цента, 250 г сирене – 1,50 евро. олио за пържене - 1.евро, щипка сол и захар

Приготвяне: За тестото: Разтворете маята в хладкото мляко с щипка захар. Смесете брашното, солта, яйцето и маята. Омесете меко тесто. Оставете да втаса около 40 минути.

За пълнежа: Натрошете сиренето. По желание добавете малко яйце или кисело мляко, за да стане по-кремообразно.

Оформяне: Разделете тестото на топки. Разточете всяка леко, сложи сирене в средата. Затворете и притисни краищата.

Пържене: Пържете в добре загрято олио до златисто от двете страни. Извадете върху кухненска хартия за да попие мазнината.

