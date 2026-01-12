Любопитно

Тайната на най-вкусния кубински сандвич – ще искате още и още!

Хрупкав и вкусен - топи се в устата

12 яну 26 | 9:27
Боряна Колчагова

Кубинският сандвич е хит в Маями тези дни и BBC му посвети специална статия, а в това студено време, е добра идея да се стоплите именно с тази вкусотия, чието заглавие носи усещане за жега и радост.

Необходими продукти:

  • 2–3 франзели или багети

  • 200 г пушена шунка

  • 150 г печено свинско филе (или варено свинско)

  • 4–6 тънки слайсове швейцарско сирене

  • 2–3 кисели краставички, нарязани на тънки филийки

  • Малко горчица

    Начин на приготвяне:
    Разрежете хлебчетата по дължина, като оставите леко едната страна „цяла“. Намажете вътрешната част с малко жълта горчица. Поставете първо шунката, после печеното свинско. След това добавете сиренето и киселите краставички. Затворете сандвича и натиснете леко. Загрейте тиган или грил-преса на средно висока температура. Намажете с малко масло от външната страна на сандвича. Запечатайте го 3–5 минути от всяка страна, докато хлябът стане златист и хрупкав, а сиренето се разтопи. Нарежете на половинки и сервирай веднага, докато е топъл и сиренето леко изтича.

Автор Боряна Колчагова

