Тайната на най-вкусния кубински сандвич – ще искате още и още!

Кубинският сандвич е хит в Маями тези дни и BBC му посвети специална статия, а в това студено време, е добра идея да се стоплите именно с тази вкусотия, чието заглавие носи усещане за жега и радост.

Необходими продукти:

2–3 франзели или багети

200 г пушена шунка

150 г печено свинско филе (или варено свинско)

4–6 тънки слайсове швейцарско сирене

2–3 кисели краставички, нарязани на тънки филийки

Малко горчица Начин на приготвяне:

Разрежете хлебчетата по дължина, като оставите леко едната страна „цяла“. Намажете вътрешната част с малко жълта горчица. Поставете първо шунката, после печеното свинско. След това добавете сиренето и киселите краставички. Затворете сандвича и натиснете леко. Загрейте тиган или грил-преса на средно висока температура. Намажете с малко масло от външната страна на сандвича. Запечатайте го 3–5 минути от всяка страна, докато хлябът стане златист и хрупкав, а сиренето се разтопи. Нарежете на половинки и сервирай веднага, докато е топъл и сиренето леко изтича.

