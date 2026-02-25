Нова драма с еврото у нас

В неделя в Пето РУ е постъпил сигнал за засечена фалшива банкнота от 20 евро в оборота на голяма търговска верига на бул. „Цариградско шосе“ в Пловдив. При предприетите полицейски действия е установена самоличността на клиентката, която се е разплатила с подправената банкнота на каса, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Вчера по подобен сигнал са реагирали и служителите на реда в Първомай, след като мъж е внесъл фалшива банкнота с номинал 50 евро в офис на лицензиран оператор на платежни услуги.

И в двата случая банкнотите са иззети и предадени за експертиза. Образувани са досъдебни производства за престъпление по чл. 244, ал. 1 от Наказателния кодекс под наблюдението на Окръжна прокуратура – Пловдив.

Фалшифицирането на парични знаци представлява сериозна заплаха за финансовата система и пряко засяга сигурността на гражданите.

