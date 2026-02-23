Чистката расте! Кабинетът "Гюров" посегна и на ДАНС

Чистката, която служебният кабинет "Гюров" започна днес расте. След пълната смяна на всички областни управители, след посегателството върху професионалното ръководство на МВР, служебните министри посегнаха и на ДАНС.

Служебното правителство оттегли от парламента предложението на кабинета на Росен Желязков за назначаване на председател на Държавна агенция "Национална сигурност". Решението е взето на първото заседание на кабинета на Гюров днес.

По този начин служебното правителство изпълни желанията на "Промяната" и прекрати процедурата за назначаване на Деньо Денев за председател на ДАНС. В момента Денев изпълнява функцията. Той бе предложен от кабинета на Росен Желязков, след като парламентът промени закона за ДАНС. С промените назначаването на шефа на ДАНС бе отнето от президента и се прехвърли към парламента.

Денев е зам.-председател на ДАНС като срещу назначението му се обявиха от ПП-ДБ. Те го обвиняват, че като зам.-шеф на агенцията изнесе доклад, след който бе отменено машинното гласуване на местните избори през 2023 година.

