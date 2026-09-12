Рокадите продължават! Промяна в ДАНС
На 8 май правителството определи Станчо Станев за заместник-председател на ДАНС
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На 8 май правителството определи Станчо Станев за заместник-председател на ДАНС
Още една рокада предприемат новите министри
Агенти не са присъствали на първоначалния оглед на местопрестъплението
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Това стана ясно преди началото на заседанието на Комисията за контрол на службите за сигурност
Сливен. Обществената комисия за избор на носител на наградата „Добри Чинтулов" за тази година я присъди на поета Деньо Денев заради високи творчески...