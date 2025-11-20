Изслушват кандидата за шеф на ДАНС в парламентарна комисия

Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред ще проведе днес изслушване на кандидата за ръководител на Държавна агенция „Национална сигурност“. Поканен да се яви е настоящият временно изпълняващ длъжността председател на ДАНС Деньо Денев.

Още в началото на месеца кабинетът официално предложи Денев да заеме постоянно ръководния пост в агенцията. Това е пореден опит на правителството да утвърди неговата кандидатура, след като през септември отправи към президента искане за съгласуване.

Държавният глава Румен Радев отказа да подпише указа за назначението. Последваха промени в законодателството, с които парламентът си даде правомощието да назначава и освобождава шефа на ДАНС, вместо това да бъде споделена процедура между институциите. Президентското вето върху тези изменения бе мотивирано с необходимостта от балансиран контрол и гаранции за независима преценка на професионалните качества на кандидатите.

В края на октомври обаче депутатите преодоляха ветото и окончателно приеха текстовете, отваряйки възможност парламентът сам да вземе решение кой ще застане начело на агенцията.

