Отвориха домовата книга. Омбудсманът се произнесе

Националният омбудсман Велислава Делчева категорично отхвърли възможността да оглави служебно правителство при евентуални нови предсрочни избори.

Това стана ясно от нейно изявление днес, в което тя се позова на международните ангажименти на институцията.

"Вече многократно заявих, че не бих се съгласила на тази позиция", заяви Делчева, цитирана от БНТ.

Като основен аргумент тя посочи защитения през ноември в Женева "Статут А" на българския омбудсман пред ООН.

Според нея, поемането на политически пост, макар и служебен, би поставило институцията в конфликт на интереси и би застрашило нейната независимост, която е ключово изискване на международните партньори.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com