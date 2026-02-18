Два метра сняг у нас! Къде е чудото

Зимата показа истинската си сила високо в Рила.

От хижа "Мусала" публикуваха кадри, които буквално спират дъха - снежната покривка е толкова висока, че при отваряне на вратата част от нея се отпечатва в преспата, а зад прага се разкрива бяла стена от сняг.

При отварянето вратата избутва снега, а образувалата се кухина ясно показва колко сериозни са навяванията. Отвън масите и пейките едва се подават, а снежните преспи оформят цели "тунели".

„Още нов сняг днес. Без снегоходки само в хижата!", гласи описанието към клипа, който предизвика десетки реакции и коментари в социалните мрежи.

