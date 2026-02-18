Разкриха причината за смъртта на дъщерята на Томи Лий Джоунс

Причината за смъртта на Виктория Джоунс - дъщерята на актьора Томи Лий Джоунс, е установена като токсично въздействие от кокаин, съобщи сайтът TMZ, позовавайки се на съдебни лекари от Сан Франциско.

Официални представители са потвърдили пред сайта, че 34-годишната Виктория е починала вследствие на токсичните ефекти на наркотичното вещество. Главният съдебен лекар на Сан Франциско е заключил още, че смъртта ѝ е била случайна и няма данни за насилие, предава БТА.

Новината за трагедията бе съобщена на първи януари т.г. Виктория - дъщеря на Томи Лий Джоунс и съпругата му Кимбърли Клоули, е била открита мъртва в луксозния хотел "Феърмонт" в Сан Франциско в новогодишната нощ.

По-късно изданието TMZ информира, че през последните години тя е имала сериозни лични проблеми, включително многократни сблъсъци с органите на реда. Най-скорошният случай е бил арест през април 2025 г. за незаконно притежание на кокаин. Предложено ѝ е било споразумение, което е изисквало да се въздържа от употреба на наркотици, но тя така и не се е явила в съда.

