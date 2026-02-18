Любопитно

Разкриха причината за смъртта на дъщерята на Томи Лий Джоунс

Новината за трагедията бе съобщена на първи януари т.г.

Разкриха причината за смъртта на дъщерята на Томи Лий Джоунс
18 фев 26
Агенция Стандарт

Причината за смъртта на Виктория Джоунс - дъщерята на актьора Томи Лий Джоунс, е установена като токсично въздействие от кокаин, съобщи сайтът TMZ, позовавайки се на съдебни лекари от Сан Франциско.

Официални представители са потвърдили пред сайта, че 34-годишната Виктория е починала вследствие на токсичните ефекти на наркотичното вещество. Главният съдебен лекар на Сан Франциско е заключил още, че смъртта ѝ е била случайна и няма данни за насилие, предава БТА.

Новината за трагедията бе съобщена на първи януари т.г. Виктория - дъщеря на Томи Лий Джоунс и съпругата му Кимбърли Клоули, е била открита мъртва в луксозния хотел "Феърмонт" в Сан Франциско в новогодишната нощ.

По-късно изданието TMZ информира, че през последните години тя е имала сериозни лични проблеми, включително многократни сблъсъци с органите на реда. Най-скорошният случай е бил арест през април 2025 г. за незаконно притежание на кокаин. Предложено ѝ е било споразумение, което е изисквало да се въздържа от употреба на наркотици, но тя така и не се е явила в съда.

