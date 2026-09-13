Лумна още един пожар. Спряха влаковете София–Бургас
На място са мобилизирани пожарникари и доброволци
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На място са мобилизирани пожарникари и доброволци
От полицията в Сливен съобщиха, че на 18 август е получен сигнал за мъж в безпомощно състояние
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Камионът е бил спрян правилно, но ударът е бил фатален за двама души
Тя почина на 15 юни
Инцидентът стана днес по обяд
Движението в района на сградата е затруднено
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Не само котките, но и някои други животни имат тази характеристика
Новината за трагедията бе съобщена на първи януари т.г.
Катрин О’Хара почина на 30 януари на 71-годишна възраст
В страната живеят 371 128 български граждани
Той получи внезапен инфаркт в дома си
В литературните среди са шокирани от кончината на големия писател
Най-малко 39 са загиналите във влаковата катастрофа в Испания.
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След специална среща на кабинета Зеленски обяви, че страната ще увеличи значително вноса на електроенергия
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Картината предизвика значителен интерес и взаимодействие сред потребителите в социалните мрежи
Известният режисьор и съпругата му са починали в неделя, 14 декември