Експерт разкри вероятната причина за трагедията на Е-79

Поредна тежка катастрофа с участие на товарен автомобил отне живота на двама души и остави други трима ранени. Инцидентът стана в събота привечер на главен път Е-79 край Дупница, а огледите на мястото продължиха до късно вечерта.

Все още няма официално заключение за причините за трагедията. По първоначални данни обаче най-вероятно става дума за комбинация от човешка грешка, висока скорост и умора.

Пътният експерт Георги Близнаков от Асоциацията за квалификация на автомобилистите коментира пред БНТ, че при подобни тежки произшествия обикновено има съчетание от няколко фактора.

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„Най-вероятно е комплексна причина – превишена скорост, невзимане на правилно решение, заспиване на волана или умора. Статистиките показват, че обикновено са нужни няколко фактора, за да се стигне до толкова тежко ПТП“, посочи той.

По думите му товарният автомобил е бил спрял правилно извън активното платно за движение, в обозначена отбивка.

„Виждаме, че товарният автомобил е бил паркиран или спрян за престой правилно извън платното за движение. Виждаме и какви са щетите след удара по автомобила, който се е врязал в него. Единственото, което можем да посъветваме шофьорите, е да карат по-бавно и внимателно“, заяви експертът.

На мястото на катастрофата се вижда, че пътят е широк, както и самата отбивка, а камионът е бил спрял в нея, без видимо да нарушава правилата за движение.

Според Близнаков особеностите на участъка също може да са допринесли за инцидента. Непосредствено преди мястото има леко изкачване, а отбивката се намира на завой. Възможно е водачът на лекия автомобил да се е заблудил и вместо да остане в своята лента, да е навлязъл в най-дясната, където се е намирал спрелият камион.

19-годишна е с опасност за живота

Най-тежко остава състоянието на 19-годишно момиче, което след катастрофата е транспортирано с въздушна линейка до болница „Св. Анна“ в София. Тя е с черепно-мозъчна травма и множество тежки наранявания.

Две момчета са настанени за лечение в частна болница в Дупница. От лечебното заведение съобщиха, че състоянието им е стабилно.

Междувременно заради повишения риск от тежки инциденти по натоварените пътни артерии в страната ще бъде въведено ограничение за движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона.

Забраната влиза в сила в неделя от 15:00 часа и ще обхване автомагистрала „Тракия“, автомагистрала „Струма“, както и участъка от главен път Е-79 през Кресненското дефиле.

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