Камионите под лупа в София! 32 шофьори изгоряха за ден

Само за едно денонощие 32-ма шофьори на тежкотоварни автомобили са санкционирани в София след началото на засилените проверки на камиони.

Нарушенията са различни – един от водачите е бил с непокрит товар, четирима са използвали мобилен телефон по време на движение, а трима са извършили неправилни маневри или изпреварване.

При проверките са установени още двама шофьори без преминат годишен технически преглед и четирима с нередовни пътни документи. Това съобщи Иво Биков от отдел „Пътна полиция“ към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

По думите му има и други нарушения, които са били установени в рамките на акцията.

Биков призова транспортните фирми да не оказват натиск върху водачите да спазват прекалено кратки срокове за доставки, тъй като стремежът към наваксване на график може да създаде сериозен риск на пътя.

„Всеки един, който бърза, е потенциално опасен“, предупреди той.

От „Пътна полиция“ посочиха още, че при проверките често се установяват технически неизправности при тежкотоварните автомобили. Сред най-честите проблеми са счупени предни стъкла, липсващи крепежни елементи и използване на гуми с изтекъл експлоатационен ресурс.

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