Кошмар в центъра на София. Откриха тяло до Съдебната палата

Истински кошмар в центъра на София. Тяло на човек е открито на улица „Алабин“, срещу служебния вход на Съдебната палата в центъра на София, съобщава Булфото.

Районът е отцепен от полицейски екипи, които обезпечават безопасното преминаване на гражданите. Очаква се на място да пристигнат служители на криминалистична лаборатория към Столичната дирекция на вътрешните работи, които да извършат оглед.

По информация на очевидци, която към момента не е официално потвърдена от полицията, става дума за жена, която внезапно се е строполила на земята, като при падането е изпуснала покупките си.

Засега няма официална информация за причината за смъртта, нито за обстоятелствата, довели до фаталния инцидент.

След приключване на огледа се очаква компетентните органи да предоставят повече информация по случая.





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