Кошмар в центъра на София. Откриха тяло до Съдебната палата
Районът е отцепен от полицейски екипи
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Районът е отцепен от полицейски екипи
От киберексперти на ГДБОП са предприети действия
Сигнал за бомба затвори временно столичната Съдебна палата и отложи за неопределено време заседанието на Софийския градски съд. Днес трябваше да се гл...
София. Сигнал за бомба затвори Съдебната палата в столицата, съобщи БГНЕС. Анонимен мъжки глас се е обадил в 8.45 часа на тел. 112 и е съобщил за пос...
София. В полицията е подаден сигнал за бомба в района на Съдебната палата в столицата. В 14:45 е подаден анонимен сигнал за бомба на телефон 112, съо...