Голям проблем с българската роза. Производителите бият тревога

Добивите от маслодайна роза тази година се очаква да бъдат под обичайните нива, макар и значително по-добри спрямо миналогодишните. Това заяви пред bTV Бизнес Новините Веселина Ралчева, собственик и управител на „Ина Есеншълс“ ООД. По думите ѝ високите температури, нарастващите разходи и липсата на сезонни работници продължават да бъдат основните предизвикателства пред сектора.

През 2024 г. розопроизводителите претърпяха сериозни загуби заради късните студове и измръзванията, като добивите бяха с 30-40% по-ниски от нормалното, а при някои насаждения щетите достигнаха 100%. Тази година условията са по-благоприятни, но последвалите горещини са ускорили прецъфтяването на розите, особено в по-топлите райони. Очакванията са реколтата да бъде с около 15-20% под средната. „Вероятно добивите пак ще са по-ниски от обичайното, но не толкова драстично както миналата година“, коментира Ралчева.

По-високи разходи вдигат цената на розовото масло

Окончателната цена на розовото масло все още не е ясна, тъй като кампанията по преработката не е приключила. Производителите обаче очакват поскъпване заради по-високите разходи. Изкупната цена на розовия цвят е с около 20% над миналогодишната, а надниците за работници са се увеличили с 20-30%. Към това се добавят и по-високите цени на горивата.

През миналата година килограм розово масло се е търгувал между 10 000 и 13 000 евро според качеството, а тази година очакванията са цената да бъде с около 20-25% по-висока. Розопроизводителите обясняват прогнозите за нива от 14-15 хил. евро за килограм, като това са само първоначални данни. През 2021 година розовото масло се е търгувало на цена от 6000 евро за кг, което показва почти тройно увеличение за 5 години.

Липсата на работна ръка остава голям проблем

Наред с климатичните условия, секторът продължава да се сблъсква с недостиг на сезонни работници. По думите на Ралчева производителите разполагат с едва около 15% от необходимата работна сила, което означава, че част от розовия цвят може да остане необран.

Сред основните причини е нежеланието на част от сезонните работници да подписват договори заради опасения, че това може да повлияе на социалните им помощи. „Нашето законодателство не е направено така, че да стимулира хората да работят сезонно, а по-скоро обратното“, посочва тя.

Според Веселина Ралчева са нужни промени, които да насърчават сезонна заетост и да обвържат социалните помощи с реално участие в пазара на труда. Така ще се осигурят повече работници за земеделието, а държавата ще получава приходи от данъци и осигуровки. Кампанията по розобера в района на Панагюрище се очаква да приключи до около десет дни.

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