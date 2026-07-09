Доларът отстъпи леко пред еврото. Движението остава ограничено

Курсът на еврото спрямо щатския долар леко се повиши в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация. Единната валута се търгува за 1,1433 долара, или с 0,15 на сто над нивата при затваряне на търговията вчера.

Движението е умерено и не показва рязка промяна в нагласите на валутния пазар, а по-скоро предпазливо отстъпление на долара в началото на деня.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1404 долара за едно евро, като тези референтни курсове се публикуват обичайно около 16:00 часа централноевропейско време и имат информационен характер.

Лекото поскъпване на еврото идва на фона на внимателна търговия, при която инвеститорите следят очакванията за лихвената политика в САЩ и еврозоната, както и общото търсене на долара като сигурна валута. При нива около 1,14 долара единната валута остава в сравнително тесен диапазон, а подобни движения обикновено се възприемат като нормална дневна корекция, а не като начало на силен тренд.

За бизнеса и пътуващите това означава, че засега няма съществена промяна в обменната картина, но пазарът остава чувствителен към нови данни за инфлацията, растежа и решенията на централните банки.

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