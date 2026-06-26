Доларът задържа натиска, еврото не помръдна

Курсът на еврото остана без промяна спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация. Единната валута се разменя за 1,1376 долара, или на нивото при затварянето на вчерашната сесия.

Спокойното начало идва след дни на по-силен долар, подкрепен от очакванията за ново повишаване на лихвите в САЩ и по-предпазлива търговия на глобалните пазари. Ройтерс съобщи по-рано през седмицата, че доларът е достигнал едногодишен връх, а еврото е било под натиск около 1,1357 долара.

В същото време еврото се понижава леко спрямо няколко основни валути. То отстъпва с 0,01 на сто до 0,8619 британски лири за евро, със 0,07 на сто спрямо швейцарския франк до 0,9204 франка за евро и с 0,01 на сто спрямо японската йена до 184,01 йени за евро.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1342 долара. Справката на ЕЦБ за 25 юни показва още 183,57 йени, 0,86183 британски лири и 0,9223 швейцарски франка за едно евро, което поставя сутрешните движения във Франкфурт в рамките на ограничени пазарни колебания.

На валутните пазари вниманието остава насочено към разликата между очакванията за лихвите в САЩ и еврозоната. Когато инвеститорите залагат на по-високи американски лихви, доларът обикновено получава подкрепа, защото активите в щатска валута стават по-привлекателни. Затова и стабилизирането на еврото тази сутрин не означава обръщане на тенденцията, а по-скоро пауза след по-нервна седмица.

Пазарът засега изглежда спокоен, но не и равнодушен. Еврото не губи позиции срещу долара, но слабостта му спрямо лирата, франка и йената показва, че инвеститорите още не са готови да залагат категорично на единната валута. Следващите сигнали от централните банки и данните за инфлацията ще решат дали това затишие ще остане само кратка пауза преди ново движение.

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