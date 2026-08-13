Уиски SAVOY с международно признание от International Wine and Spirits Competition 2026

Уиски SAVOY е единствения висок алкохол от България отличен от престижния конкурс International Wine & Spirit Competition (IWSC) 2026.

Той представлява най-уважаваната световна общност за спиртни напитки, известна със своя опит и влияние. Създаден през 1969 година в Лондон, Англия, вече над 50 години отличава най-изтъкнатите световни професионалисти в областта, като комитета за оценяване включва изявени майстори дестилатори, големи купувачи от цялата индустрия и ключови медии.

През тази година конкурса отново се проведе в Лoндон, а комисията за оценяване на спиртни напитки бе съставена от световно признати експери, като Доун Дейвис MW, Иън Бърел, Ричард Патерсън OBE, Оливие Уорд, Дейвид Т. Смит, Мари Чонг-Тонг, Джоел Харисън и Джеси Естес.

Уиски SAVOY получи бронзов медал и впечатляващите 87 точки – оценка, която потвърждава качеството, баланса и характера на уискито. Полученият медал е поредното признание за стремежа на дестилерията да развива продукти, отговарящи на високите международни стандарти. Отличието е доказателство както за качествата на SAVOY, така и за експертизата, постоянството и вниманието към детайла, които стоят зад развитието на марката.

Тайнта на доброто уиски се крие в неговото приготовление, във вниманието към посева, в грижата към ферментацията, в умението да се дестилира и във времето, в което отлежава в най-подходящите за него бъчви.

Уиски Savoy е елегантен бленд, носещ вкуса на типичното малцово уиски.

Висококачественият малцов ечемик е блендиран и дестилиран по специфичен начин от екипа на дестилерията.

По този начин уискито става богато и впечатляващо, а отлежаването му от поне 3 години в американски дъбови бъчви придава уникален букет от мед, плодови и пикантни акценти. Поради това финишът става завършен, мек и запомнящ се.

С отличието от IWSC 2026 SAVOY записва нов важен успех в своята история и достойно представя България сред най-добрите производители на спиртни напитки в света, а за потребителите бронзовият медал е още едно потвърждение, че избират продукт с доказано качество и отличителен характер.