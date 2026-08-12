Спектакъл в небето! Един наш град ще види слънчевото затъмнение

Днес небето ще изиграе своя най‑впечатляващ спектакъл за годината – пълното слънчево затъмнение, явление, което винаги е събуждало едновременно научно любопитство и човешко благоговение. Макар България да не попада в зоната на пълната фаза, страната ни ще бъде свидетел на кратък, но значим миг от това космическо събитие.

Къде в света затъмнението ще бъде най‑силно

Ивицата на пълната тъмнина започва далеч на север – в най‑северните части на Якутия. Оттам лунната сянка ще прекоси Арктика, ще се плъзне по източното крайбрежие на Гренландия и ще навлезе в Северния Атлантик. Ще премине близо до западните брегове на Исландия, след което ще се спусне към Европа, прекосявайки Испания от северозапад на югоизток. Пътят ѝ ще мине през Балеарските острови и ще завърши в Средиземно море.

Най‑дългата пълна фаза – 2 минути и 18 секунди – ще бъде наблюдавана в 20:45 ч. българско време в Северния Атлантик, недалеч от Исландия.

В Европа най‑добри условия ще има по северното крайбрежие на Испания – около Овиедо, Рибадео, Навиа, Луарка, Авилес, Луанко. Там затъмненото Слънце ще стои на височина около 10 градуса над западния хоризонт, а пълната фаза ще продължи 1 минута и 48 секунди.

Какво ще видим от България

У нас затъмнението ще бъде частично и видимо само в крайните северозападни райони.

Физикът Пенчо Маркишки от Института по астрономия при БАН и катедра „Астрономия“ на СУ уточнява:

– За Видин явлението започва в 20:27 ч., когато Слънцето ще бъде едва на 1 градус над западния хоризонт.

– Ще бъде видимо само десет минути – до залеза в 20:37 ч.

– Степента на закриване силно зависи от локалния хоризонт – ако пред наблюдателя има високи сгради, дървета или хълм, затъмнението може да остане незабележимо.

Това е затъмнение „на ръба“ – миг, в който Слънцето почти докосва хоризонта, а Луната се плъзва пред него като тънка сянка. За любителите астрономи това е кратка, но ценна възможност да видят как денят се променя за секунди.

Как да наблюдаваме безопасно

Дори при частично затъмнение никога не се гледа директно към Слънцето без специални защитни филтри или сертифицирани слънчеви очила. Обикновени слънчеви очила не осигуряват защита. Най‑безопасни са методите за проекция – например наблюдение чрез телескоп с филтър, който проектира образа върху екран.

Следващото небесно явление – частично лунно затъмнение на 28 август

Пенчо Маркишки напомня, че август ще ни подари още едно явление – частично лунно затъмнение на 28 август.

То ще започне в 04:24 ч., но първата фаза – затъмнението от полусянката – не е атрактивна. Истинският спектакъл започва в 05:33 ч., когато Луната навлиза в земната сянка.

От България явлението ще може да се наблюдава до залеза на Луната:

– 06:31 ч. за Варна

– 06:51 ч. за София

Максималната фаза – близка до пълно затъмнение – настъпва в 07:13 ч., но тя ще бъде видима само от страните западно от нас.

Небето над август - между светлина и сянка

Август тази година е месец, в който небето говори. Първо Слънцето ще замълчи за миг, после Луната ще потъмнее в ранното утро. Това са редки моменти, в които човек усеща колко жив е космосът – и колко малка, но привилегирована е нашата точка под него.