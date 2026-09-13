Спектакъл в небето! Един наш град ще види слънчевото затъмнение
В него явлението ще се наблюдава 10 минути
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В него явлението ще се наблюдава 10 минути
Смолян. Последните гръмотевични бури са увредили сериозно част от апаратурата на Националната астрономическа обсерватория на връх Рожен. Вече трета се...
Смолян. От обсерваторията в Рожен засега отхвърлят страховете за опасен за Земята астероид и в момента не наблюдават тялото, засечено от НАСА. "За мом...