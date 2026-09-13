Всичко за Нао Рожен

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Гръмотевици повредиха Рожен

Гръмотевици повредиха Рожен

Смолян. Последните гръмотевични бури са увредили сериозно част от апаратурата на Националната астрономическа обсерватория на връх Рожен. Вече трета се...

11 юли | 4:30
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