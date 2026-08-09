Орлин Павлов с драматична изповед. Разкри щастие и кошмар

Драматична изповед направи любимия на цяла България актьор Орлин Павлов. Той разкри най-щастливите си мигове в живота, но не спести и истинския кошмар, през който е преминал преди години.

"С Диана сме заедно вече 10 години. Хармонията в една връзка се гради с уважение, добро отношение и любов към живота. Детето е това, което още повече ни сплотява". Това сподели наскоро Орлин Павлов и признава, че семейството е най-голямата му опора. По думите му, с появата на дете приоритетите се променят напълно.

„Постепенно започваш да мислиш най-вече за детето. Съобразяваш с него снимките, пътуванията и всички ангажименти, за да сте заедно. Аз поне така го чувствам и това е най-важното за мен“, казва той пред "Супер магазин".

Двамата с Диана мечтаят и за второ дете, но вярват, че подобни решения не могат да бъдат планирани.

„Искаме да имаме още едно дете, но това е Божа работа. Такива неща трябва да се случват естествено. Не е нужно да се правят планове. Чувстваме се спокойни и свободни, без свръхамбиция. Ако дойде второ дете – живи и здрави, ще си го гледаме с любов“, споделя певецът.

Освен за личния си живот, той разказва и за един от най-трудните периоди в кариерата си.

След като напуска театъра, остава без сигурна работа и започва да работи като пеещ сервитьор в клуб „Опера“.

„Постепенно свикнах с мисълта, че съм свободен артист. След това се запознах с момчетата от „Каффе“, станахме много популярни и имахме хитове“, разказва той.

През 2005 г. идва участието на групата в „Евровизия“ – момент, който според него променя живота му.

„Тогава стана големият скандал. Слави Трифонов и сценаристите му излязоха, спряха предаването, обръснаха си главите и започнаха да убеждават хората, че всичко е предварително нагласено. Искаше дори да се режат кабели, за да не се излъчва на живо. За каква амбиция говори това?“, пита той.

Последиците, по думите му, били тежки.

„След това преживях много труден период. Много колеги ми обърнаха гръб. Никой не искаше да пее с мен и две години и половина останах без работа. Дори групата ми замина на турне с Графа“, разказва обичаният певец.