Хари или Уилям? Чарлз на кръстопът

На хоризонта се задава пореден кралски разрив. В това се опасяват хроникьорите на Бъкингам, коментирайки, че докато Чарлз III иска да се помири с единия си син, това ще му коства кавга с другия.

Уилям все още е в категорична опозиция срещу брат си Хари и отказва да го приеме обратно в семейството. На този фон монархът и кралица Камила се срещнаха с Хари, Меган и двете им деца – принц Арчи и принцеса Лилибет – в имението „Хайгроув Хаус“ по време на визитата на семейство Съсекс в Обединеното кралство преди няколко седмици. Последният път, когато Чарлз беше виждал внуците си, бе през 2022 г. за празненствата по случай Платинения юбилей на кралица Елизабет.

Сега коментаторите спекулират, че тази среща ще бъде използвана от херцозите на Съсекс, за да си извоюват завръщане като „полуработещи“ членове на кралското семейство, съобщава Daily Express U.S. Хари планира отново да посети родината си през септември и според The Sun Чарлз ще предложи на по-малкия си син да се прибере в Бъкингам. Кралският експерт Ричард Фицуилямс заяви пред The Express, че кралят „разчиства пътя“ към помирението, което може да създаде напрежение между него и Уилям.

„Най-пагубното нещо, което би могло да се случи на монархията, е разрив между Чарлз и Уилям, който, заедно със семейството си, е нейното бъдеще“, казва Фицуилямс и изтъква: „Очевидно би било неразумно от страна на краля да предприема подобно действие без подкрепата на по-големия си син, тъй като това би могло да взриви ситуацията.“

Според кралския експерт Хелена Чард Чарлз вече е протегнал ръка към по-малкия си син, който може би се е съгласил да се завърне в Бъкингам при следващото си посещение във Великобритания за годишните награди WellChild, на които присъства редовно.

„Съгласието на принца би се възприело като маслинова клонка от страна на монарха, за да се възстановят отношенията им. Но дали принц Хари ще приеме поканата? Говори се, че той вече го е сторил, но времето ще покаже“, казва още експертът и изтъква, че бъдещият крал ще действа предпазливо при поява на брат му в двореца.

Позовавайки се на свои източници, Хелена заяви, че персоналът в Двореца също е против идеята Хари да остане в родния си дом. Придворните се чувствали „изключително предадени“ от неговите скандални разкрития срещу кралското семейство.

„Моите източници казват, че няма и следа от разкаяние от страна на семейство Съсекс. Хората няма да забравят, че те хвърлиха кралското семейство в устата на медиите, нанасяйки трайни щети върху образа на короната. Мнозина се питат защо крал Чарлз угажда на Хари“, продължава тя.

Друг кралски експерт, Хилари Фордуич, допълва: „По всичко личи, че Чарлз иска да поддържа открит диалог и непрекъснати отношения със своето „мило момче“, но Уилям остава предпазлив и не би искал Хари да бъде в Двореца.“

Според слуховете напрежението между краля и най-прекия му наследник вече расте и по други причини. Монархът и Уилям не се справят особено добре с разногласията си. Според вътрешен човек в основата на проблема е, че принц Уилям избързва твърде много и не оказва на краля „дължимото уважение“. Още по-лошото е, че той се държи така, сякаш вече е дошло неговото време да управлява, а това дразни краля по всякакъв начин.

Източникът споделя пред списание Heat: „Най-големият проблем за Чарлз е, че Уилям се опитва да тича, преди да се е научил да ходи. Все още има път, който Уилям трябва да извърви и Чарлз не одобрява, че принцът препуска с толкова огромно самочувствие.“

Източникът добавя: „Чарлз е абсолютно категоричен, че възнамерява да бъде тук още много години и очаква Уилям да му показва дължимото уважение – не само като към негов баща, но и като към управляващ крал. Ако Уилям не може да се смири, със сигурност предстоят още сблъсъци, защото Чарлз няма да позволи да му казват какво да прави.

Що се отнася до позицията на принц Уилям, източникът разкрива: „Той добре осъзнава, че има репутацията на човек, който обича да контролира всичко и запалва много бързо. Той обаче е категоричен, че Чарлз е същият. Фактите са, че двамата си приличат изключително много, така че е почти неизбежно да се сблъскват.“