Бъкингам попари Меган за ЧРД, но какво направи Чарлз

45-ият рожден ден на Меган Маркъл премина без каквото и да било публично отбелязване от страна на британското кралско семейство. Според редица експерти и публикация в Page Six, липсата на официални честитки в социалните мрежи не е знак за ново напрежение, а естествено последствия от факта, че херцогинята на Съсекс вече не е работещ член на монархията.

Кралският коментатор Том Сайкс и експертът Кинси Скофийлд обясняват, че след решението на принц Хари и Меган да се оттеглят от задълженията си през 2020 година, Бъкингамският дворец спазва стриктен институционален протокол. Според това правило официалните публични честитки са запазени единствено за активно работещите кралски особи, което от няколко години насам изключва семейство Съсекс и техните деца. Дворецът категорично подчертава, че става дума за протоколно правило, а не за лично отношение.

Въпреки липсата на публични съобщения, анализаторите смятат, че крал Чарлз III вероятно се е свързал лично със снаха си. Известен със своята учтивост, монархът най-вероятно е изпратил личен подарък или картичка, което съвпада и с последните информации за известно затопляне в отношенията и скорошни лични срещи между него и Съсексови. За разлика от това, ситуацията с принц Уилям и Кейт Мидълтън остава значително по-хладна - според експертите между тях и Меган липсва какъвто и да е пряк контакт поради все още сериозно нарушеното доверие.

Самата Меган Маркъл отпразнува юбилея си у дома в Калифорния, заобиколена от семейството си. Тя сподели кадри в социалните мрежи, на които скача край басейна с балони в ръка и изразява благодарност за получените пожелания, като се очаква празненствата да продължат в тесен кръг от близки приятели в някой от любимите ресторанти на двойката в Монтесито.