Разкриха най-тежкия скандал между Даяна и Уилям

Когато през 1995 г. принцеса Даяна записва разтърсващото интервю за предаването "Панорама", нейното намерение е да разкаже своята страна от една вече разбита история. За нейния по-голям син обаче - тогава едва 13-годишния принц Уилям, който тъкмо е започнал обучението си в колежа Итън - публичното му излъчване се оказва особено драматично.

Говорейки в подкаста "A Right Royal Podcast" в Лондон, кралският автор и главен редактор на списание "Majesty" Ингрид Сюард разкрива, че телевизионната поява е провокирала най-тежкия скандал, който майката и синът някога са имали.

Младият принц останал напълно изненадан и неподготвен за разкритията. По думите на Сюард, той изгледал предаването в кабинета на своя възпитател в Итън, усещайки едновременно силен гняв, срам и унижение. При първото си последвало завръщане в двореца Кенсингтън Уилям потърсил сметка от майка си и между двамата избухнал огромен, изключително драматичен скандал. Макар че в крайна сметка те се сдобрили, по онова време преживяването било невероятно мъчително и емоционално за момчето.

Историческият 54-минутен запис, гледан от близо 23 милиона зрители, съдържа откровенията на Даяна за разпадането на брака ѝ с тогавашния принц Чарлз, за тежката ѝ битка с булимията и за сериозните ѝ съмнения дали съпругът ѝ изобщо е подходящ за бъдещ крал.

Макар че непосредственият конфликт между Даяна и Уилям е изгладен, дългосрочните последствия от излъчването продължават да тегнат като сянка над кралското семейство и до днес. Десетилетия по-късно, през 2021 г., официално независимо разследване на лорд Дайсън доказа, че журналистът от BBC Мартин Башир е използвал измамни методи и фалшиви документи, за да манипулира брата на Даяна и по този начин да стигне до нея. Тези разкрития провокираха безпрецедентно остро и лично изявление от страна на принц Уилям, което доказва думите на Ингрид Сюард за преживяното в тийнейджърските му години.

Сегашният принц на Уелс подчерта, че измамата на медията е повлияла съществено на казаното от майка му и е влошила отношенията между родителите му. В емоционалния си коментар той добави, че изпитва неописуема тъга от факта, че грешките на BBC са подхранили страха, параноята и изолацията на Даяна през последните години от живота ѝ, завършвайки с категоричния призив този материал да бъде архивиран завинаги и никога повече да не се излъчва.

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