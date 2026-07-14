Ретрограден Нептун: 4 зодии ще разберат скритата истина

Ретроградният Нептун започна на 7 юли и ще продължи до 12 декември 2026 г. Тази енергия буквално ще разтърси и събуди четири зодиакални знака, разкривайки им важна истина, която е била скрита твърде дълго.

Според астроложката Хелена Хейтор Нептун ще разкрие лъжи и тайни, които са били пазени от вас... в продължение на пет месеца. Тази истина може да не е лесна за преглъщане, но е за ваше добро. Ако приемете това, което научите, този транзит може значително да подобри живота ви, пише YourTango.

Овен

Във вашия случай, Овни, изглежда, че сте лъгали самите себе си. От сега до 12 декември, когато приключва ретроградният Нептун, трябва да бъдете по-честни. Може да останете шокирани от това, което ще научите за себе си чрез искрена саморефлексия.

"Напът сте да откриете целия скрит потенциал, който притежавате, и буквално да го заявите пред Вселената", казва Хейтор. Преоткривате таланта си.

Това ще ви даде повече увереност по житейския ви път, особено след девет години, когато Юпитер навлезе във вашия знак. Междувременно прегърнете своята креативност и автентичност.

Козирог

За добро или за лошо, вие ще научите важна истина в периода до 12 декември 2026 г. Ретроградният Нептун ви показва, че сте пропуснали възможност, Козирози. Това не цели да ви накара да изпитвате съжаление или разочарование, а да ви стимулира да преминете на бързи обороти. Не искате да изпускате нищо повече.

Тази енергия е насочена към домашния ви живот - възможно е да почувствате желание да преобразите интериора или да започнете да планирате преместване. Нещо повече, неочаквано ще се появи финансова възможност, която да ви помогне. Все пак бъдете внимателни на кого се доверявате.

"Възможно е също така да видите къде членове на семейството са ви лъгали и къде трябва да поставите ясни граници", предупреждава Хейтор.

Рак

"Това, което се разкрива, са хората, които са ви лъгали на работното място, както и моментите, в които сами сте се спирали пред професионални възможности", обяснява Хейтор. Тъй като Нептун е в тригон с Юпитер във вашия втори дом на личните доходи, ще имате финансови идеи, които ще променят правилата на играта, но може да е стряскащо да се сблъскате с реалността на нещата.

Време е да преследвате това, което искате, Раци. От сега до декември е възможен напредък в кариерата, но трябва да заявите себе си и да предприемете смели ходове. Поискайте повишение или кандидатствайте за мечтаната работа, дори и да се страхувате. В момента Нептун е на ваша страна и можете да очаквате финансов поток към себе си през следващите пет месеца.

Везни

Визията ви за бъдещето се променя, Везни. Важната истина, която ще откриете по време на ретроградния Нептун, ще промени траекторията на кариерата и дългосрочните ви цели. Социалният ви кръг също ще получи положителен тласък, но може да се наложи да оставите някои фалшиви приятели зад гърба си.

"Предстои да видите колко невероятно всъщност може да бъде вашето обкръжение", казва Хейтор. Ще видите също кои хора са били фалшиви и кого трябва да отстраните от живота си...

Ако някой ви дърпа назад - било то приятел или дори партньор - трябва да го изключите от живота си. Това няма да е лесно, но вярвайте, че без него ще разцъфтите.

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