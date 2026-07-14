Пореден удар срещу Брад Пит. Децата му направиха решителната стъпка

Семейната драма между бившите съпрузи №1 на Холивуд Брад Пит и Анджелина Джоли достигна нова ескалация. Децата на актьорите по едно предприемат законови стъпки, за да се дистанцират окончателно от известния си баща.

Процесът по премахването на фамилията "Пит" вече е в съда, като няколко от децата вече направиха решителната стъпка. Захара и Мадокс са подали официални петиции за промяна на фамилните си имена съответно на Захара Марли Джоли и Мадокс Чиван Джоли. Изслушванията по делата им в съда са насрочени за септември. Шайло, веднага след като навърши 18 години, подаде молба и официално промени името си на Шайло Джоли. Нейният адвокат определи това като "независимо и значимо решение след болезнени събития". Макар все още да няма официално съдебно решение, Вивиан беше представена просто като Вивиан Джоли в афиша на бродуейския мюзикъл "Аутсайдерите". Отношенията на Пакс с Брад Пит са изключително влошени (преди време той публично го нарече "задник от световна класа"), но все още не е ясно дали е предприел правни стъпки за промяна на името си.

Как се променя име в Калифорния? Законът изисква всеки, който иска юридическа промяна на името си, да публикува официално съобщение в местен вестник (в случая Los Angeles Daily Journal) в продължение на четири поредни седмици преди датата на съдебното заседание.

Разривът в семейството започва след скандален полет с частен самолет през 2016 г., при който Джоли обвини Пит във физическо насилие над нея и децата. Това доведе до развод и последвалата епична съдебна битка за попечителство и общи бизнеси.

Днес позициите на двете страни остават полярни. Според Джоли и децата дистанцирането е директен резултат от собственото поведение на Брад Пит и начина, по който се е отнасял с тях. Те смятат, че той трябва да поеме отговорност, вместо да се прави на жертва.

Близки на Пит настояват, че той не е лош баща и много иска да има връзка с шестте си деца. Те обвиняват Анджелина, че умишлено е отчуждила децата не само от него, но и от неговите родители (майката на Пит почина, без да е виждала внуците си в продължение на девет години).

Въпреки обтегнатите отношения и липсата на контакт с по-големите деца, Брад Пит таи надежда, че времето лекува раните. Междувременно той продължава живота си с новата си партньорка Инес де Рамон.

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