Учени откриха захар в сърцето на Млечния път

Вселената може би има далеч по-сладък вкус, отколкото сме предполагали.

Астрономи откриха нов вид захарна молекула в дълбините на космоса - открритие, което може да помогне на учените да разберат как са се появили първите химически предпоставки за възникването на живота на Земята.

Захарта на малините в сърцето на галактиката

Молекулата, наречена еритрулоза, е открита в междузвездната среда - огромните облаци от газ и прах, разпръснати между звездите, в централния регион на нашата галактика. Интересно е, че същият вид захар се среща и в природата - в малините, както и в някои продукти за изкуствен тен.

Откритието идва скоро след като учени вече бяха открили и естер, наречен етилформиат, отговорен за характерния вкус на малините, в същия район на космоса, подсказвайки, че тази зона на галактиката е истинска химическа лаборатория.

Как е направено откритието

Екип, ръководен от космохимика Изаскун Хименес-Сера от Испанския център по астробиология, използва два радиотелескопа в Испания, за да изследва газов облак, наречен G+0.693, близо до центъра на Млечния път - зона, изпълнена с плътни облаци от газ и прах, богати на органични молекули.

Резултатите изненадаха самите учени. Вместо очакваните по-прости захари с три въглеродни атома, откриха четиривъглеродната еритрулоза, при това поне 8 до 17 пъти по-разпространена, докато очакваните по-прости захари изобщо не бяха засечени в облака.

Компютърните модели предполагат, че захарта се формира върху ледени прахови частици в космоса, когато две по-разпространени молекули се активират от радиация и се комбинират, след което ударни вълни отделят получената захар обратно в междузвездното пространство, където телескопите могат да я засекат.

Молекула с особено значение

Еритрулозата, изградена от 14 атома, е най-голямата открита досега молекула в междузвездното пространство без затворени пръстени в структурата си, и едва втората установена хирална молекула в космоса - рядко и ценно откритие за науката.

"Това е безупречен пример за нещата, които просто се носят из галактиката", коментира астрофизикът Ерика Хамдън от Университета на Аризона, която не е участвала в изследването.

Какво означава това за въпроса за произхода на живота

Откритието подхранва един от най-фундаменталните въпроси в науката, дали ключовите съставки за живота са били донесени на Земята от далечни комети и астероиди, или вече са присъствали в космическото пространство, участвайки във формирането на самата Слънчева система.

Новите резултати подкрепят втората хипотеза. Според Хименес-Сера, фактът, че подобна сложна молекула е открита на едно място в галактиката, подсказва, че тя вероятно съществува и другаде.

"Ключовите съставки за произхода на живота може да присъстват и в други региони на галактиката, което отваря възможността животът да се е развил и на други места във Вселената", заяви тя.

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