Градът на велосипедите стана №1 в света за живот

Докато милиони хора мечтаят за живот в големите световни столици, една по-малко шумна дестинация отново доказа, че качеството на живот не се измерва само с небостъргачи и туристически поток. Копенхаген за втора поредна година е обявен за най-добрия град за живеене в света.

Класацията Global Liveability Index на Economist Intelligence Unit (EIU) оценява 173 града по света по над 30 показателя, сред които стабилност, здравеопазване, култура и околна среда, образование и инфраструктура.

Копенхаген събира впечатляващите 98 точки от 100 възможни, като получава максимална оценка за стабилност, образование и инфраструктура. Здравната система е оценена с 96 точки, а културата и околната среда – с 95.

Успехът на датската столица не е случаен. Градът от години следва модел, в който удобството на хората е поставено в центъра на градското развитие – велосипедите често са предпочитан транспорт, крайбрежните зони са превърнати в места за отдих и спорт, а устойчивите проекти променят облика на града.

Именно тази комбинация от спокойствие, сигурност и добре работещи обществени системи превръща Копенхаген в магнит за хора от различни държави, които търсят по-балансиран начин на живот.

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