Изграждат най-голямото летище на континента. Пренарежда картата на световната авиация

Етиопия даде старт на най-големия авиационен проект в историята на Африка – летище Бишофту (BIA). Основите на мегасъоръжението бяха положени през януари 2026 г., а стойността му се оценява на 12,5 милиарда долара. Очаква се новият авиационен хъб да промени глобалния баланс във въздушния транспорт.

Проектирано с капацитет от 110 милиона пътници годишно, новото летище има амбицията да изпревари едни от най-натоварените аерогари в света, сред които Летище Хийтроу, Международно летище Дубай и Летище Истанбул.

Проектът се изгражда на 35 километра от столицата Адис Абеба, тъй като сегашното летище Боле вече е достигнало предела на капацитета си и е ограничено от градската среда. Новият комплекс ще заема площ от 35 квадратни километра.

Той е проектиран от световноизвестното архитектурно студио Zaha Hadid Architects като цялостен „летищен град“, който ще включва хотели, мащабни търговски площи и офис комплекси.

Следвайки модела на глобалните авиационни хъбове в Истанбул и Дубай, Етиопия възнамерява да използва стратегическото си географско положение, за да се превърне в новия въздушен център между Африка, Азия и Европа.

Въпреки че няма излаз на море, страната цели чрез този проект да заеме водеща позиция не само в пътническия въздушен транспорт, но и в логистиката. С планиран капацитет от 4 милиона тона товари годишно, летище Бишофту ще се нареди сред петте най-големи карго центъра в света.

Освен това проектът ще бъде ключов елемент от африканската стратегия „Програма 2063“ (Agenda 2063), която има за цел да насърчи безвизовото пътуване на континента, икономическата интеграция и устойчивото развитие на Африка.

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