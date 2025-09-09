Паника на европейско летище. НЛО ли спря полетите?

Летището на столицата на Литва Вилнюс спря работата си поради неидентифициран летящ обект (НЛО) в небето. Това съобщи местният телевизионен канал TV3, като се позова на Националния център за управление на кризи.

Според по-късна информация на кризисния център възможно е това да е било някакво метеорологично явление.

На специална пресконференция шефът на въздушна навигация на летището Виткаускас обяви, че около 8:33 ч. тази сутрин те са съобщили на властите за летящ обект.

Поради процедури за сигурност, редовните полети на летище Вилнюс бяха преустановени за половин час, каза Виткаускас.

Според него радарите на Военновъздушните сили са засекли неидентифициран обект, движещ се от Беларус към Литва. Сигналът е бил регистриран на радара, както и от наземни подразделения за противовъздушна отбрана, но никой не е успял да осъществи визуален контакт с обекта.

8 минути след засичането на обекта от радарите са били спрени полетите и не е имало големи проблеми за пътниците и авиокомпаниите, обяви Виткаускас. Веднага са вдигнати изтребители, изпълняващи мисия на НАТО за въздушно патрулиране, за да го прихванат, пише порталът Delfi.

След като прелетели до местоположението на обекта, засечен от радарите, изтребителите не засекли визуално никакъв обект, информираха от центъра. Затова и оттам са категорични – това е метеорологичното явление.

Според Виткаускас подобни явления се регистрират поради облачността и спецификата на радарната активност.

Той заяви, че се е реагирало бързо, защото имало предварителна информация за метеорологични балони, евентуално летящи към Литва.

Говорителят на литовските въоръжени сили уточни, че два изтребителя, изпълняващи мисия на НАТО за въздушно патрулиране, са били активирани поради евентуален летящ обект с цел да го прехванат. Визуално обаче не е бил засечен летящ обект.

Агенция ELTA пък припомня, че два дрона, излитащи от Беларус, наскоро са нарушили литовското въздушно пространство.

Временно изпълняващият длъжността министър на националната отбрана не изключи възможността за още подобни случаи в бъдеще. След инцидента в Литва продължава голямата дискусия относно подобряването на инфраструктурата на противовъздушната отбрана на държавата.

Ситуацията с НЛО обаче става доста притеснителна. Преди два дни стана известно, че са се появили мистериозни лъчи над Украйна, които са свързани с НЛО. Миналата седмица пък жителите на Япония съобщиха за появата на неизвестна светеща топка в небето, която прелетяла над редица региони на страната.

