Свят

Тръмп призова Китай за Русия. Иска...

Той добави, че би обмислил намаляване на митата за Бразилия при подходящи обстоятелства

Тръмп призова Китай за Русия. Иска...
Снимка: Асошиейтед прес
25 окт 25 | 8:35
991
Фатме Мустафова

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи искане към Китай да помогне на Вашингтон в отношенията му с Русия, предаде Ройтерс.

"Бих искал Китай да ни помогне с Русия", заяви той на борда на президентския самолет "Еър форс уан". "Бих искал да видя Китай да ни помага".

Тръмп добави, че би обмислил намаляване на митата за Бразилия при подходящи обстоятелства.

Президентът на САЩ направи тези изявления на път към Малайзия, където се очаква да присъства на регионална среща на върха, отбелязва Ройтерс и БТА.


Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Фатме Мустафова

Още по тема свят
Още от Свят
Коментирай