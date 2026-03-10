Земетресение с магнитуд 6,1 разтърси Тиренско море

Земята се разтресе в Тиренско море край западния бряг на Италия, след като силно земетресение разлюля района рано сутринта. Трусът е бил усетен край Неапол – един от най-големите градове в Южна Европа, разположен в зона с активна сеизмичност и вулканична история.

По данни на German Research Centre for Geosciences земетресението е било с магнитуд 6,1. От European-Mediterranean Seismological Centre обаче дават малко по-ниска оценка – 5,9 по скалата на Рихтер.

Епицентърът е бил в Тиренско море, на около 43 километра югозападно от Неапол – град с близо 959 хиляди жители. Трусът е регистриран на значителна дълбочина – около 377 километра под земната повърхност, което обяснява защо въпреки силата му не са отчетени сериозни щети.

Към момента няма данни за жертви или разрушения. Властите не са обявили и опасност от цунами, макар районът на Тиренско море да е част от сложната геоложка мозайка на Средиземноморието, където се срещат няколко тектонични плочи.

