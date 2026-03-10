Иран с ултиматум към всички страни

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че корабите на страните, които експулсират посланиците на Израел и САЩ от територията си, ще могат свободно да преминават през Ормузкия проток, съобщиха иранските държавни медии, цитирани от Ройтерс и БТА.

Кризата в Близкия изток прекъсна корабоплаването и износа на енергийни продукти през ключовия Ормузки проток, през който преминава около една пета от глобалните доставки на петрол и природен газ.

Стотици кораби остават блокирани от двете страни на стратегическия воден път, докато петролните и транспортните пазари следят за признаци, че корабоплаването може да се възобнови през тесния коридор.

Гвардейците на Ислямската революция добавиха, че няма да допуснат никакъв износ на нефт от региона за САЩ и сътрудничещите си с Вашингтон страни.

„В условията на продължаваща агресия от страна на САЩ срещу Иран въоръжените сили на Ислямската република няма да допуснат нито един литър от региона към враждебна страна и нейните партньори до второ нареждане“, каза генерал Али Мохамад Наини.

Той добави, че иранската армия е готова за разширяване на войната и Техеран ще реши кога да я приключи.

