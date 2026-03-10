Ето какво си казаха Тръмп и Путин

Американският президент Доналд Тръмп заяви пред журналисти, цитиран от Ройтерс, че по-рано през деня е провел „много добър разговор“ с руския си колега Владимир Путин за Украйна и конфликта в Близкия изток.

„Има огромна омраза между президента Путин и украинския президент Зеленски. Двамата не могат да се гледат един друг, но смятам, че това беше позитивен разговор по темата“, каза Тръмп.

Той добави, че Путин „иска да бъде от полза“ в решаването на конфликта с Иран.

„Казах му: „Можеш да бъдеш по-полезен ако сложиш край на войната между Украйна и Русия. Това ще бъде по-полезно“, допълни американският президент на пресконференция в голф клуба си във Флорида.

По-рано снощи съветникът на Кремъл по външната политика Юрий Ушаков нарече проведения телефонен разговор „много съществен“ и заяви, че „вероятно ще има практическо значение за бъдещата работа между двете страни“.

Путин „сподели няколко идеи, насочени към бързо политическо и дипломатическо прекратяване на конфликта в Иран, включително с контакти, които е осъществил с лидери на страни от Залива, с президента на Иран и лидери на други страни“, посочи Ушаков.

Той добави, че Тръмп „предложи своята оценка за развитието на американско-израелската операция“.

„Позволете ми да кажа, че се проведе много съществена и, без съмнение, полезна размяна на идеи“, каза още Ушаков.

Съветникът на Кремъл каза, че Тръмп смята, че „бързото уреждане на конфликта в Украйна със спиране на огъня и дългосрочно решение“ е в интерес на САЩ.

Развитието на събитията в Украйна се характеризира с това, че „руските войски напредват доста успешно“, каза той. „Това, както бе отбелязано, е фактор, който трябва да подтикне режима в Киев най-накрая да поеме по пътя на преговори за уреждане на конфликта“, каза Ушаков и допълни, че двамата президенти са обсъдили и ситуацията във Венецуела.

Телефонният разговор между Путин и Тръмп имаше конструктивен характер, коментира и специалният пратеник на президента на Руската Федерация по инвестиционно-икономическо сътрудничество с чужди страни Кирил Дмитриев.

„Конструктивният телефонен разговор продължи един час. Бяха обсъдени възможни решения за Украйна и иранския конфликт“, написа той в социалната мрежа Екс

