Иран атакува жилищен район в Бахрейн

Над 5000 цели, включително повече от 50 кораба, са били ударени от САЩ в началната фаза на войната с Иран. Информацията бе потвърдена от Централното командване на американските сили.

Други цели са били системи за противовъздушна отбрана, бази за балистични ракети, заводи за производство на ракети и дронове, както и военни комуникации, съобщи военното командване.

Американският президент Доналд Тръмп заплаши с по-мащабна атака срещу Иран, ако страната блокира доставките на петрол, чиито цени скочиха заради войната в Близкия изток.

"Няма да позволя на терористичен режим да държи света за заложник и да се опитва да спре доставките на петрол в света. И ако Иран направи нещо в тази насока, ще бъде ударен много, много по-силно", заяви той на пресконференция във Флорида.

Тръмп изрази идеята, че войната с Иран ще приключи скоро, но остана неясен конкретна времева рамка за прекратяване на атаките, които разтърсиха Близкия изток и разклатиха световната икономика.

Една жертва и множество ранени са резултатът от иранска атака в сърцето на Бахрейн. Според вътрешното министерство в Манама, ударът е бил насочен срещу гъсто населен жилищен район, пише БГНЕС.

"Първоначалните доклади сочат, че един човек е загинал, а други са ранени при явна иранска атака срещу жилищна сграда в столицата", заяви министерството.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com