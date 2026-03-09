38 полета до и от летище "Ларнака" в Кипър са отменени

Общо 38 полета до и от летище "Ларнака" в Кипър бяха отменени в понеделник заради напрежението и военната ескалация в Близкия изток.

Според данни на летищните власти са отменени 19 пристигащи и 19 заминаващи полета на различни авиокомпании. Засегнати са основно маршрути до и от страни от региона, включително Израел, Ливан и Обединените арабски емирства, пише Cyprus Mail.

От летището призовават пътниците да се свържат директно със своята авиокомпания или туристически агент, за да получат актуална информация за статуса на полета си и евентуални промени.

Отмяната на полети в Кипър е част от по-широките проблеми в авиацията, причинени от конфликта в Близкия изток.

Въздушен коридор между Европа и Близкия изток

Заради затворени или ограничени въздушни пространства много авиокомпании отменят или пренасочват маршрути, а хиляди полети в региона вече са засегнати.

Кипър е особено чувствителен към подобни сътресения, тъй като се намира на основния въздушен коридор между Европа и Близкия изток, което прави летищата на острова едни от първите засегнати при регионални кризи.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com