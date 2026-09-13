38 полета до и от летище "Ларнака" в Кипър са отменени
Това е основния въздушен коридор между Европа и Близкия изток
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Това е основния въздушен коридор между Европа и Близкия изток
Цената на водата се повишава, а качеството не мърда, това е несправедливо, каза Диана Ковачева
Плащат 80 процента от наградния фонд на участниците
Дамите приключват след седмица в Оре, а мъжете в Кранска гора
Полетите са отменени до 27 март
Ще бъдат засегнати пътниците от два планирани полета Авиокомпания Air France отменя полетите си до и от летище София за днес 27.07, сряда, съобщиха о...
Младшите лекари във Великобритания са готови да започнат втората си 24-часова стачка в знак на протест срещу новите работни условия, които здравният м...
Лондон. Хиляди пътници са блокирани, а стотици полети във Великобритания бяха отменении или отложени, след като системите на въздушния контрол се срин...
Отложиха премиери на филми с насилие, сред които и лента на Том Круз