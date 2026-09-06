Турция строи нов тунел. Ключов път се скъсява

Турция изгражда един от ключовите инфраструктурни проекти по пътя между Коня и Анталия – тунела „Аладжабел“. Съоръжението ще съкрати пътуването между двата града с 20 минути, а трасето ще бъде с 7 километра по-кратко спрямо съществуващия път, пише турското издание "Милийет".

Това съобщи министърът на транспорта и инфраструктурата на Турция Абдулкадир Уралолу, който представи актуална информация за строителството на тунела.

„Тунелът „Аладжабел“ изграждаме с дължина 7360 метра и с две тръби. Изкопните работи и бетонирането на облицовката са завършени, а в момента продължава полагането на асфалт“, заяви Уралолу.

Заедно с 11,8-километровите пътни връзки общата дължина на проекта достига 19,2 километра. Трасето се изгражда като разделен път с асфалтова настилка от гореща битумна смес.

427 МЕТРА ПО-НИСКО ОТ СЕГАШНИЯ ПЪТ

Особено значение проектът има за безопасността на движението през зимата. Тунелът и свързващите пътища преминават на места, които са приблизително 427 метра по-ниско от съществуващото трасе.

По думите на Уралолу това ще позволи да бъдат ограничени проблемите, които възникват при тежки зимни условия в района на прохода Аладжабел.

„Ще осигурим безопасен и непрекъснат транспорт между Коня и Анталия, като предотвратим негативните последици от зимните условия при преминаването през Аладжабел“, посочи турският министър.

910 МЛН. ЛИРИ ИКОНОМИЯ ГОДИШНО

Очаква се проектът да има и сериозен икономически и екологичен ефект. По изчисления на турското транспортно министерство годишните икономии ще достигат общо 910 милиона турски лири.

От тях 768 милиона лири ще бъдат спестени от времето за пътуване, а 142 милиона лири – от разхода на гориво.

Очаква се също въглеродните емисии да бъдат намалени със 7151 тона годишно.